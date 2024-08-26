Бывшего замначальника ГУ МЧС по Удмуртии отправили в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. По ходатайству органов следствия бывшего замначальника ГУ МЧС РФ по Удмуртии заключили под стражу за мошенничество при получении выплаты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Напомним, полковника задержали в Сочи в конце минувшей недели. Его обвиняют по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершённое с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По данным следствия, обвиняемый из корыстных побуждений, в целях незаконного обогащения умышленно не зарегистрировал в установленном законом порядке право собственности на дом в Завьяловском районе, где проживал с семьей. Обратившись по месту службы с заявлением о предоставлении жилищной субсидии, он скрыл сведения о наличии указанного дома в прилагаемом пакете документов, обосновывающих право на её получение.

10 апреля 2020 года обвиняемый незаконно получил государственный жилищный сертификат на получение из бюджета МЧС России единовременной субсидии в размере более 4 млн рублей, распорядившись в дальнейшем полученной суммой по своему усмотрению.

По ходатайству следователя суд отправил фигуранта в СИЗО.