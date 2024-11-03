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Жителя Глазова заподозрили в подделке документов для получения имущества горадминистрации

17:15, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Глазова заподозрили в подделке документов для получения имущества горадминистрации
17:15, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Глазов\n#подделка документов\n#имущество\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суды
Источник фото: скриншот из видео
26
0

К нему домой для задержания нагрянули правоохранительные органы.

В задержании мужчины участвовали бойцы Росгвардии и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова заподозрили в подделке документов для получения муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 44-летний подозреваемый, чтобы получить в собственность здание, принадлежащее администрации Глазова, предоставил в суд поддельные документы. С помощью этого он хотел претендовать на получение имущества стоимостью более 2,3 млн рублей, однако в суде установили факт подделки.

Для задержания правоохранительные органы нагрянули домой к мужчине. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

17:15, 03 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
26
0
#Глазов\n#подделка документов\n#имущество\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суды