Жителя Глазова заподозрили в подделке документов для получения имущества горадминистрации

В задержании мужчины участвовали бойцы Росгвардии и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова заподозрили в подделке документов для получения муниципального имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, 44-летний подозреваемый, чтобы получить в собственность здание, принадлежащее администрации Глазова, предоставил в суд поддельные документы. С помощью этого он хотел претендовать на получение имущества стоимостью более 2,3 млн рублей, однако в суде установили факт подделки.

Для задержания правоохранительные органы нагрянули домой к мужчине. Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.