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Риелтора из Ижевска обвиняют в мошенничестве на 12 млн рублей при получении соцвыплат для многодетных семей

10:58, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Риелтора из Ижевска обвиняют в мошенничестве на 12 млн рублей при получении соцвыплат для многодетных семей
10:58, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
256
0
#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#социальные выплаты\n#многодетные семьи\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
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По версии следствия, обвиняемая оформляла документы с недостоверными сведениями.

Ижевск. Удмуртия. Риелтора из Ижевска обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат на улучшение жилья для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемая в период с 2021 по 2024 год искала многодетных родителей с правом на единовременную выплату для улучшения жилищных условий. Для получения средств без фактического улучшения условий проживания риелтор от имени подысканных ИП оформляла для семей документы с ложными и недостоверными сведениями о строительстве домов на земельных участках. После получения денег женщина оставляла большую часть себе, а оставшиеся средства передавала родителям. 

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, обвиняемая похитила не менее 12 млн рублей. Сотрудники службы безопасности пресекли её деятельность.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

10:58, 31 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
256
0
#Ижевск\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#социальные выплаты\n#многодетные семьи\n#суды