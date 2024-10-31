Риелтора из Ижевска обвиняют в мошенничестве на 12 млн рублей при получении соцвыплат для многодетных семей

Ижевск. Удмуртия. Риелтора из Ижевска обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат на улучшение жилья для многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

По данным следствия, обвиняемая в период с 2021 по 2024 год искала многодетных родителей с правом на единовременную выплату для улучшения жилищных условий. Для получения средств без фактического улучшения условий проживания риелтор от имени подысканных ИП оформляла для семей документы с ложными и недостоверными сведениями о строительстве домов на земельных участках. После получения денег женщина оставляла большую часть себе, а оставшиеся средства передавала родителям.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, обвиняемая похитила не менее 12 млн рублей. Сотрудники службы безопасности пресекли её деятельность.

Женщине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.