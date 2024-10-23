Ижевск. Удмуртия. Обвиняемого в хищении средств АО «Концерн «Калашников» заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что в период с июня 2020 по сентябрь 2024 года 46-летний обвиняемый пользовался доверием сотрудников оборонного предприятия и похитил более миллиона рублей. Своими действиями он причинил компании ущерб в особо крупном размере.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против ходатайства о заключении под стражу, просили отправить мужчину под домашний арест.

Несмотря на это, суд заключил фигуранта под стражу на два месяца — до 21 декабря.