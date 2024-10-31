Обвиняемую в мошенничестве с соцвыплатами риелтора из Ижевска заключили под стражу

Ижевск. Удмуртия. Обвиняемую в особо крупном мошенничестве риелтора из Ижевска заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

С 2021 года по октябрь 2024 года 50-летняя обвиняемая в группе с должностными лицами «Центра жилищных инициатив» похитила не менее миллиона рублей из бюджета. Напомним, по данным следствия, она вносила заведомо ложные сведения в документацию для получения выплат на улучшение жилищных условий для многодетных семей.

В судебном заседании обвиняемая и её защитник возражали против ходатайства о заключении под стражу.

Несмотря на это, суд отправил женщину в СИЗО на два месяца, до 29 декабря 2024 года.