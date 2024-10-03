В Ижевске под стражу заключили обвиняемого в автомошенничестве жителя Магнитогорска 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд отправил жителя Магнитогорска в изолятор по обвинению в мошенничестве при продаже автомобилей на сумму более 30 млн рублей. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, с июля 2023 года по декабрь 2023 года 27-летний обвиняемый вместе с сообщниками продавал автомобили по завышенной стоимости. Преступная группа действовала от имени ООО «Авто-Мото-Салон» в автосалоне «ИжЛайн». Фигурант вместе с подельниками дезинформировал покупателей относительно технического состояния и характеристик авто, а также предлагал приобретение по якобы «льготной стоимости» и на «выгодных кредитных условиях». Своими действиями они причинили потерпевшим ущерб на сумму более 30 млн рублей.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя о заключении фигуранта под стражу.

Несмотря на это, суд отправил мужчину в изолятор временного содержания на два месяца, до 30 ноября.