Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили сотрудницу Минстроя и двух риелторов. Об этом сообщает судейское сообщество республики.

Первомайский районный суд Ижевска признал виновными 48-летнюю сотрудницу Минстроя и двух риелторов (36 и 39 лет) в совершении особо крупного мошенничества и пособничестве в мошенничестве.

В 2019–2022 годах подсудимые участвовали в электронных аукционах по закупке жилья для сирот и переселенцев из аварийного фонда. Чтобы похитить бюджетные средства, выделенные на приобретение квартир для этих категорий граждан, обвиняемые внесли недостоверные данные в Единый государственный реестр недвижимости и технические планы 56 жилых помещений, искусственно завысив их площадь, и предоставив искажённые данные для участия в госзакупках. В результате было похищено более 8 млн рублей. Ущерб бюджету был возмещён.

«Кроме того, занимая должность начальника управления жилищной политики Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, подсудимая содействовала риелторам в совершении мошенничества, предоставляя им информацию и обещая скрыть следы преступления», — говорится в сообщении.

Одна из риелторов также пыталась похитить средства, выделенные на покупку пяти квартир, но не смогла довести преступление до конца.

В результате суд назначил одной из риелторов наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом в 200 тыс. рублей. Второму риелтору назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком один год. Сотрудницу Минстроя УР приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в 100 тыс. рублей.

Для подсудимых также предусмотрели ряд иных ограничительных мер, в числе которых: лишение права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риелторских услуг и сопровождением сделок по оформлению недвижимости, и лишение права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий и функций представителя власти.