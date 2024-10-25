Восемь ижевчан обвинили в особо крупном мошенничестве в сфере ремонта техники

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске восемь ижевчан обвинили в мошенничестве на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Злоумышленникам инкриминировано хищение группой лиц в период с июля 2021 года по декабрь 2022 года более 1,1 млн рублей у 37 потерпевших — 36 человек и одной организации.

По версии следствия, ОПГ через рекламные объявления о ремонте и обслуживании компьютерной техники находили горожан без специальных знаний в сфере ремонта техники и обещали им починку по минимальным ценам. После этого лжемастера убеждали потерпевших в необходимости сложного ремонта, навязывали бесполезные услуги и проводили ремонт по неоправданно завышенным ценам — от 4 до 110 тыс. рублей.

23 октября в Устиновском районном суде Ижевска состоялось первое судебное по этому уголовному делу.