Ижевские полицейские помогли коллегам из Сургута в задержании подозреваемого в хищении 12,5 млн рублей

Сургут. ХМАО. Ижевские полицейские помогли коллегам из Сургута в задержании курьера мошенников, подозреваемого в хищении 12,5 млн рублей. Об этом сообщает ГУВМ МВД России.

Предварительно установлено, что 75-летней жительнице Сургута позвонил псевдо-представитель сотового оператора. Он сообщил пенсионерке о необходимости сменить тариф. Введённая в заблуждение женщина выполнила под диктовку все требуемые процедуры.

Далее ей позвонили якобы сотрудники портала Госуслуг. Они убедили потерпевшую в том, что её аккаунт взломали и на неё пытаются оформить кредит. Затем к разговору присоединился лже-представитель Центробанка, подтвердивший всё выше сказанное.

Подчинившись мошенникам, женщина пошла в банк и перевела имеющиеся у неё два миллиона рублей на счета злоумышленников. После этого аферисты убедили пенсионерку обналичить все сбережения и отдать их курьеру — женщина обналичила ещё 12,5 млн и передала их курьеру. Сотрудники банка пытались её отговорить, но она им не поверила и сказала, что деньги ей нужны для покупки недвижимости.

Правоохранительные органы установили личность и задержали 30-летнего курьера в Ижевске. Он пояснил, что забрал деньги у пенсионерки и перевел посредством платёжного терминала своим кураторам.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полиция устанавливает организаторов преступной схемы.