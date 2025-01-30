Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали застройщика малоэтажных домов. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый, являясь гендиректором ООО «Конструктив», в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, действуя в группе лиц и по предварительному сговору, похитил более 166 млн рублей при заключении договоров подряда на строительство малоэтажных домов. От его действий пострадали более 60 жителей Удмуртии.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Несмотря на это, суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 27 марта 2025 года.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, обвиняемый был задержан оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии.