Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили бывшего работника МЧС по статье о мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что подсудимый, являясь сотрудником МЧС Удмуртии, предоставил недостоверные сведения об отсутствии у него жилья и нужде в улучшении условий проживания. В декабре 2018 года он незаконно получил сертификат на жилищную субсидию на сумму свыше 3,7 млн рублей. При этом у мужчины был дом, но он намеренно не регистрировал право собственности на него.

В судебном заседании мужчина признал вину в полном объёме, полностью возместил причинённый ущерб.

С учётом всех смягчающих обстоятельств (раскаяние, активное способствование расследованию преступления, а также добровольное возмещение ущерба, состояние здоровья подсудимого, наличие у него наград), позиции прокурора, требующего назначить мужчине более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи, суд назначил подсудимому штраф в 410 тыс. рублей. Вместе с тем, из-за задержания обвиняемого на стадии предварительного следствия, наказание смягчили до 400 тыс. рублей.