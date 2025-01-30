Глазов. Удмуртия. Замгендиректора Чепецкого механического завода (ЧМЗ) в Глазове заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, он обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый заключил контракт между заводом и связанной с ним организацией. В результате работу выполнили его подчинённые. Кроме того, в рамках договора обвиняемый поручил своему подчиненному выполнить услуги, которые не входили в его должностные обязанности. После этого он снял со счёта аффилированной организации поступившие от завода деньги в размере свыше 2,7 млн рублей.

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 28 марта 2025 года.