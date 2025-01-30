Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Замгендиректора ЧМЗ в Глазове заключили под стражу до конца марта

17:31, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Замгендиректора ЧМЗ в Глазове заключили под стражу до конца марта
17:31, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
21
0
#Глазов\n#заводы\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суды
Источник фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии
21
0

По версии следствия, он заключал контракты между заводом и связанной с ним организацией.

Глазов. Удмуртия. Замгендиректора Чепецкого механического завода (ЧМЗ) в Глазове заключили под стражу. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, он обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый заключил контракт между заводом и связанной с ним организацией. В результате работу выполнили его подчинённые. Кроме того, в рамках договора обвиняемый поручил своему подчиненному выполнить услуги, которые не входили в его должностные обязанности. После этого он снял со счёта аффилированной организации поступившие от завода деньги в размере свыше 2,7 млн рублей.

Суд заключил мужчину под стражу на два месяца, до 28 марта 2025 года.

17:31, 30 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
21
0
#Глазов\n#заводы\n#мошенничество в особо крупных размерах\n#суды