В Сочи задержали полковника МЧС из Удмуртии

Сочи. Краснодарский край. В Сочи задержали полковника МЧС, работавшего в ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Об этом сообщает портал «SM News» со ссылкой на следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным агентства, задержанный этапирован в Ижевск. Его подозревают в незаконном получении выплаты на сумму около 4 млн рублей.

Источник пояснил, что речь может идти о Глебе Анатольевиче Кудряшове. Известно, что ранее он занимал пост начальника отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных сил и аварийно-спасательных формирований. Отдел входит в управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Удмуртии. Тогда он уже был полковником внутренней службы.