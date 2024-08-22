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В Сочи задержали полковника МЧС из Удмуртии

16:28, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сочи задержали полковника МЧС из Удмуртии
16:28, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#МЧС Удмуртии
Фото: Официальный сайт МВД России
466
0

Его подозревают в незаконном получении зарплаты в размере около 4 млн рублей.

Сочи. Краснодарский край. В Сочи задержали полковника МЧС, работавшего в ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Об этом сообщает портал «SM News» со ссылкой на следственное управление СКР по Удмуртии. 

По данным агентства, задержанный этапирован в Ижевск. Его подозревают в незаконном получении выплаты на сумму около 4 млн рублей.

Источник пояснил, что речь может идти о Глебе Анатольевиче Кудряшове. Известно, что ранее он занимал пост начальника отдела организации службы и подготовки пожарно-спасательных сил и аварийно-спасательных формирований. Отдел входит в управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Удмуртии. Тогда он уже был полковником внутренней службы.

16:28, 22 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
466
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Сочи\n#МЧС Удмуртии