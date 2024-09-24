Почти 7 млн рублей отдал житель Воткинска телефонным мошенникам

Воткинск. Удмуртия. У жителя Воткинска похитили почти семь миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В правоохранительные органы обратился 40-летний житель Воткинска, сообщивший, что мошенники похитили с его банковских счетов более 6,8 млн рублей.

Заявитель пояснил, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником оператора сотовой связи. Звонивший сообщил, что у потерпевшего заканчивается срок пользовательского соглашения с сотовой компанией, после чего предложил мужчине продлить договор и убедил назвать коды подтверждения из смс.

После этого заявителю позвонил ещё один мужчина, представившийся сотрудником банка и сообщил, что на имя потерпевшего пытаются оформить кредит. В дальнейшем он убедил заявителя взять в банках «встречные кредиты» и перевести все деньги на указанный мошенником счёт.

Обманутый мужчина оформил кредит и перевёл личные накопления вместе с кредитными. Злоумышленник уверил мужчину, что деньги вернут через два дня.

Не увидев возврата, мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере»).