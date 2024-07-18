Новый арт-объект появился в посёлке Балезино

Балезино. Удмуртия. В посёлке Балезино на улице Зимней появился новый арт-объект. Он посвящён 130-летней годовщине с момента образования железнодорожной станции «Балезино». Видеосюжетом на свой странице в соцсетях поделился глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Арт-объект предствляет собой изображение паровоза с цитатой из известной песни: «Наш паровоз, вперёд лети!». Рядом установили стенд с информацией об истории станции и легендарной железной дороги «Ижевск – Балезино».

Инициатором установки стал поселковый энтузиаст Николай Максимов. Он подчеркнул, что арт-объект в виде паровоза должен «нести вперёд не только улицу Зимнюю, но и весь посёлок».