Запрет для движения всех видов транспорта по трассе из Воткинска в сторону Перми продлили

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии продлили ограничение для движения всех видов транспорта, включая пассажирский, по трассе «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Напомним, ранее запрет был введён до 14:00. Причина тому — тяжёлая обстановка из-за снегопадов — затор из большегрузов. Также до 19:00 действует запрет для большегрузного транспорта общей массой свыше 6 тонн на участке федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Удмуртии.

Также напомним, что подобный запрет стал причиной «мусорного коллапса».