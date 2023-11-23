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Запрет для движения всех видов транспорта по трассе из Воткинска в сторону Перми продлили

14:50, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Запрет для движения всех видов транспорта по трассе из Воткинска в сторону Перми продлили
14:50, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1076
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#движение транспорта\n#уборка снега
Фото: @arzik2
1076
0

Пока ограничение действует до 21:00 по местному времени 23 ноября.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии продлили ограничение для движения всех видов транспорта, включая пассажирский, по трассе «Воткинск — Кельчино — граница Пермского края». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Напомним, ранее запрет был введён до 14:00. Причина тому — тяжёлая обстановка из-за снегопадов — затор из большегрузов. Также до 19:00 действует запрет для большегрузного транспорта общей массой свыше 6 тонн на участке федеральной трассы М-7 «Волга» на территории Удмуртии.

Также напомним, что подобный запрет стал причиной «мусорного коллапса».

14:50, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
1076
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#движение транспорта\n#уборка снега