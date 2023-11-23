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В Удмуртии для большегрузов перекрыли участок трассы М-7 «Волга»

08:30, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии для большегрузов перекрыли участок трассы М-7 «Волга»
08:30, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
353
0
#Удмуртия\n#дороги\n#уборка снега
Фото: ИА "Сусанин"
353
0

Также продлен срок закрытия любого движения из Воткинска в сторону Перми. 

Ижевск. Удмуртия. С 08:00 до 19:00 23 ноября на федеральной автодороге М-7 «Волга» в Удмуртии вводится ограничение для движения грузового автотранспорта массой свыше 6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

До 14:00 23 ноября вводится ограничение для всех видов транспорта, в том числе в целях пассажирских перевозок, на дороге «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края» в Удмуртии. 

«Там складывается тяжёлая обстановка в связи с продолжительными снегопадами — затор из большегрузов», — говорится в сообщении.

Напомним, подобное ограничение на направлении Ижевск – Воткинск ввели ещё накануне

08:30, 23 ноября, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
353
0
#Удмуртия\n#дороги\n#уборка снега