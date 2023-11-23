Графики вывоза отходов сдвинулись в Удмуртии из-за снегопадов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из-за снегопадов сдвинулись графики вывоза отходов. Об этом сообщается в соцсетях республиканского регоператора «Спецавтохозяйство» в четверг, 23 ноября.

«Что творится на дорогах, сами видите и понимаете. Для большегрузов перекрыта трасса М-7 "Волга", ограничено движение в сторону Воткинска. Все мусоровозы — это тяжеловесная техника. Стоим не только в пробках на трассах, но и с трудом пробираемся по дворам и сельским дорогам. Также проблемы с заваленными площадками — баки "заблокированы" сугробами», — говорится в сообщении.

Все города и районы в сторону Глазова и Воткинска пока вывозят по изменённым графикам. В компании также призвали жителей Удмуртии не парковать машины на проезжей части и у контейнерных площадок.