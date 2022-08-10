Почти на ощупь: в Удмуртии пройдет межрегиональный турслет незрячей молодежи

Ижевск. Удмуртия. Незрячую молодежь Удмуртии обучат навыкам туризма и выживания в лесу. 13 августа в Завьяловском районе состоится традиционный республиканский турслет слепых и слабовидящих молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню молодежи, пройдет на побережье Камы в селе Гольяны при поддержке ижевской городской организацией Всероссийского общества слепых. В нем примут участие члены столичного молодежного клуба «Rе-Актив», а также гости из Татарстана и Марий Эл.

Участники пройдут мастер-классы по сборке и разборке палатки, разведению костра, узнают о полезных и ядовитых растениях нашего края. В программе слета предусмотрены командные соревнования по прохождению туристической тропы. Путешественникам предстоит преодолеть пеший маршрут с помощью сенсорных устройств и GPS-навигации для слепых. Также молодые люди поучаствуют в коммуникативных играх и творческих состязаниях.