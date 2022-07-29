Администрацию района в Удмуртии оштрафовали на 100 000 рублей за плохие дороги

Глазов. Удмуртия. По инициативе Глазовского межрайонного прокурора администрацию Глазовского района Удмуртии привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверила состояние автомобильных дорог «Курегово – Тагапи», «Понино – Ляпино – Коршуново», «Полынга – Порпиево» с участием специалистов отдела ГИБДД.

Установлено, что на проезжей части указанных дорог имеются многочисленные выбоины и просадки, колейности, размеры которых не отвечают предъявляемым требованиям. По результатам проверки межрайонным прокурором главе администрации района внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.

По инициативе прокурора администрацию Глазовского района привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.34 КоАП России «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог» в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений находятся на контроле Глазовского межрайонного прокурора.