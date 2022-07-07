Удмуртия лидирует в ПФО по индексу промышленного производства в обрабатывающих отраслях

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла первое место в ПФО по индексу промышленного производства (ИПП) в категории «Обрабатывающие производства». Такие данные за январь-май 2022 года привёл министр промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктор Лашкарёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По обрабатывающим производствам показатель региона составил 110,9%. По промышленности у Удмуртии третье место с результатом 107,8%. Лидером рейтинга в ПФО является Татарстан — 107,2%.

Предприятия Удмуртии отгрузили продукции на 358,9 млрд рублей, что на 33,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидерами стали: обрабатывающие производства — 156,4 млрд рублей и добыча нефти и газа — 165,6 млрд рублей.

ИПП по добыче нефти и газа составил 108,1%, тогда как в целом по России — 103,2%. Предприятия добыли 4,2 млн тонн нефти и опередили показатели прошлого года на 8,1%.

Напомним, ранее стало известно, что производство текстиля в Удмуртии выросло в 10 раз.