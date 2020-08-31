В Ижевске завершается ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Сейчас решается вопрос о дальнейшем благоустройстве дорожных объектов.

Ижевск. Удмуртия. Общественники, власти Удмуртии и Ижевска продолжают приемку отремонтированных в городе дорог. В понедельник, 31 августа, председатель правительства Ярослав Семенов, глава Ижевска Олег Бекмеметьев посетили два участка в Ленинском районе, которые обновились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Одной из ключевых точек стал Шабердинский тракт. Там дорожники целиком сняли покрытие, местами сделали новое основание, уложили асфальт в два слоя, наладили систему водоотведения и привели в порядок подъезд к школе №60. Тем не менее, после ремонта появилась проблема — у образовательного учреждения начали «гонять» автомобилисты.

«На хорошо сделанной дороге волей-неволей появляется желание увеличить скорость автомобиля. Поэтому там будут установлены искусственные дорожные неровности для того, чтобы школьники не подвергались опасности. Кроме того, там есть тротуар, который необходимо будет отделить от проезжей части, чтобы автомобили не парковались на тротуаре», — сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Он добавил, что там же могут обустроить парковку.

По нацпроекту завершился ремонт дороги на улице Клубная. Дополнительно по просьбам горожан частично отремонтировали тротуар, обустроили «зебру» и установили светофор в районе дома №66. Средства на это выделили из муниципального бюджета. Всего в рамках нацпроекта дорожники отремонтировали 22 объекта. Предполагалось, что все участки сдадут к 31 августа. Осталась улица Саранская. Дело в том, что в процессе работ там обнаружили родники.

«Принимается техническое решение по водоотведению. Думаю, что в течение 2 недель работы там будут выполнены», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев. Сейчас власти решают вопрос о дальнейшем благоустройстве отремонтированных зон.

«Большое внимание мы уделяем именно комплексному подходу. Недостаточно сделать просто дорогу. Необходимо обустроить и тротуар, и искусственные дорожные неровности, а в тех местах, где у нас основной пешеходный трафик, необходимо делать пешеходные переходы. Если говорить про этот год, то успешное выполнение проекта в Удмуртской Республике позволило нам претендовать и получать дополнительные федеральные средства,» - рассказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.