В Удмуртии ремонт дороги от Шабердинского тракта до деревни Малиново начнут в этом году

Работы пройдут в несколько этапов.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии ремонт дороги от Шабердинского тракта до деревни Малиново начнут в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

Сначала дорожники выполнят ямочный ремонт, а в 2021 году планируют исправить водопропускную трубу и провести работу картами.

Дорогу по деревне Малиново включили в план 2022 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Отметим, что общая протяженность объекта составляет 1,4 км. На этом участке Завьяловского района достаточно высокая интенсивность движения. «Также здесь проходит школьный маршрут, поэтому особенно важно обеспечить безопасность дорожного движения», — добавили в ведомстве.