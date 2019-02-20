Жестокая любовь: белого медведя Айона из Ижевска отправили «строить отношения» в другой зоопарк

Около года самец будет жить в Ростове-на-Дону, чтобы создать потомство.

Ижевск. Удмуртия. Белого медведя Айона из Ижевска отправили создавать потомство в зоопарк в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в Ижевске.

Самец родился в 2009 году, а в Ижевск приехал в 2016 году из московского зоопарка по программе размножения. Позднее у Айона и самки Думки появился на свет медвежонок, которого назвали Пурга.

После этого медведь жил в вольере один, поскольку самцы участия в воспитании потомства не принимают. В итоге специалисты московского зоопарка решили познакомить Айона с самкой из другого зоопарка.

Перед переездом у животного взяли кровь, образцы шерсти, сделали слепки зубов и лап.

Всю дорогу, которая займет около трех дней, медведя будут сопровождать специалисты. В дорогу Айону положили сосульки, чтобы он мог попить, и рыбу. Однако, как правило, в дороге животные отказываются от еды.