В Удмуртии более 14 тыс человек пострадали от укусов клещей

Среди них более 2,5 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 14 тыс. человек обратились в больницы с жалобами на укусы клещей. Среди пострадавших более 2,5 тыс. детей, сообщили в регионально управлении Роспотребнадзора.

Больше всего обратившихся в медучреждение зарегистрировали в Ижевске (6794 человека), Можге (1107 человек) и Воткинске (979 человек).

В управлении также рассказали, что исследовали 8887 клещей на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них в 298 (3,4%) выявили возбудитель клещевого энцефалита; 6644 клещей исследовали на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 2802 (42,2%) выявлен возбудитель иксодового боррелиоза.

«Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.