Белый медведь Айон встретил свою любовь в Ижевском зоопарке

Молодая пара вместе гуляет, играет и купается.

Ижевск. Удмуртия. Белый медведь Айон встретил свою «невесту» Думку в Ижевском зоопарке. Как сообщает пресс-служба зоосада, молодая пара живет в одном вольере, вместе гуляет, играет и купается.

«Месяц карантина, недели обживания нового вольера и вот – долгожданная встреча…. Они понравились друг другу! Медведи сразу начали присматриваться и принюхиваться - кто такой, давайте познакомимся», - говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка надеются, что у животных скоро появятся медвежата.