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      Белый медведь Айон встретил свою любовь в Ижевском зоопарке

      13:25, 06 апреля, 2017
      13:25, 06 апреля, 2017
      173
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведи
      Фото: пресс-служба Ижевского зоопарка
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      Молодая пара вместе гуляет, играет и купается.

      Ижевск. Удмуртия. Белый медведь Айон встретил свою «невесту» Думку в Ижевском зоопарке. Как сообщает пресс-служба зоосада, молодая пара живет в одном вольере, вместе гуляет, играет и купается.

      «Месяц карантина, недели обживания нового вольера и вот – долгожданная встреча…. Они понравились друг другу! Медведи сразу начали присматриваться и принюхиваться - кто такой, давайте познакомимся», - говорится в сообщении.

      Сотрудники зоопарка надеются, что у животных скоро появятся медвежата. 

      13:25, 06 апреля, 2017
      173
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк\n#медведи
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