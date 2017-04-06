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      Пингвинов Гумбольдта привезут в зоопарк Ижевска в 2017 году

      11:21, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      11:21, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      242
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
      Фото: pixabay.com
      242
      0

      Сейчас для животных готовят новый дом.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевский зоопарк в 2017 году приедут новые жильцы. Как рассказали корреспонденту информационного агентства «Сусанин» в пресс-службе зоосада, это будут пингвины Гумбольдта.

      В преддверии появления животных в субботу, 8 апреля, в зоопарке отметят день пингвина. Посетителям покажут вольер, в котором будут жить птицы и расскажут о них.

      «Живут они в Южной Америке, то есть это не северные пингвины. Поэтому дом у них строится с учетом теплого зимнего содержания и выгульного летнего», - рассказала пресс-секретарь Гульнара Мухаметшина.

      Наша справка:

      Пингвин Гумбольдта встречается только по-западному побережья Южной Америки. Он имеет чёрные спину и голову, на белом животе — чёрное широкое кольцо. По бокам головы через лоб и горло проходят узкие белые кольца, «очки». Клюв чёрный с красным основанием, лапы чёрные. 

      11:21, 06 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      242
      0
      #Ижевск\n#зоопарк\n#животные\n#Удмуртия\n#Ижевский зоопарк
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