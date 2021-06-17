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Житель Удмуртии потратил более 40 тысяч рублей на голосование за девушку с сайта знакомств

15:07, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии потратил более 40 тысяч рублей на голосование за девушку с сайта знакомств
15:07, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#сайт\n#обман\n#конкурс\n#мошенничество
Фото: twenty20.com
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Она пообещала вернуть ему деньги, но пропала.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе мошенница обманула мужчину на 40 тысяч рублей через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

В первый же день на сайте знакомств 41-летний мужчина познакомился с девушкой, представившейся Дианой. Она попросила проголосовать за нее в конкурсе и прислала ссылку на неизвестный интернет-ресурс. Один голос стоил 950 рублей, но Диана заверила, что вернет все деньги. Потерпевший потратил более 40 тыс. рублей, чтобы проголосовать за новую знакомую 42 раза.

На предложение о встрече девушка назвала место в Ижевске, но по приезду в город выяснилось, что такого адреса не существует. Телефон мошенницы к тому времени был недоступен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15:07, 17 июня, 2021
Екатерина Сентемова
160
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сайт\n#обман\n#конкурс\n#мошенничество