Житель Удмуртии потратил более 40 тысяч рублей на голосование за девушку с сайта знакомств

Она пообещала вернуть ему деньги, но пропала.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе мошенница обманула мужчину на 40 тысяч рублей через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

В первый же день на сайте знакомств 41-летний мужчина познакомился с девушкой, представившейся Дианой. Она попросила проголосовать за нее в конкурсе и прислала ссылку на неизвестный интернет-ресурс. Один голос стоил 950 рублей, но Диана заверила, что вернет все деньги. Потерпевший потратил более 40 тыс. рублей, чтобы проголосовать за новую знакомую 42 раза.

На предложение о встрече девушка назвала место в Ижевске, но по приезду в город выяснилось, что такого адреса не существует. Телефон мошенницы к тому времени был недоступен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.