В 2020 году председатель Госсовета Удмуртии заработал более 7,7 млн рублей

Народные избранники отразили свои доходы в декларациях.

Ижевск. Удмуртия. В 2020 году председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев заработал более 7,7 млн рублей. Декларации опубликованы на сайте регионального парламента.

В собственности у спикера квартира и два земельных участка, а также автомобиль «Лэнд Крузер Прадо». Его супруга заработала 878 тыс. рублей. У нее в собственности три земельных участка и жилое помещение.

Председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова заработала свыше 3,4 млн рублей. В ее собственности находится жилой дом, земельный участок и 1/2 квартиры. Ее муж задекларировал доход в сумме почти 277 тыс. рублей. В его собственности жилой дом, земельный уачсток, 1/2 квартиры и еще одна квартира. Также в семьей имеется автомобиль «Фольксваген Тигуан», маломерное судно «Беркут М-DC» и прицеп.

Председатель постоянной комисссии по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иван Черезов отразил в декларации почти 9,8 млн рублей. Он является собственником трех домов, двух квартир и одного земельного участка, а также автомобиля «Ленд Крузер 100» и прицепа. Жена Черезова заработала 494 тыс. рублей. В ее списке недвижимости гараж и два нежилых помещения.

Татьяна Ишматова, которая возглавляет постоянную комиссию Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике, заработала 1,9 млн рублей в 2020 году. В ее собственности половина квартиры и автомобиль «Рено Логан». Супруг заработал 390 тыс рублей, у него в собственности квартира и 1/2 квартиры.

Председатель постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и общественной безопасности Александр Прозоров заработал 2,5 млн рублей, в его собственности только нежилое помещение. Супруга Прозорова задекларировала 1,4 млн рублей, квартиру и автомобиль «Лексус RX 200T».

Владимир Варламов, руководящий постоянной комиссией по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, в 2020 году получил 2,2 млн рублей, а его жена – почти 232 тыс. рублей. В его списке нежвижимости 5 земельных участков, 3 жилых дома, квартира и одно сооружение, автомобиль «Митсубиси Паджеро», снегоход и прицеп.

Председатель комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета региона Тимур Ягафаров представил в декларации доход в сумме 2,9 млн рублей. В его собственности – производственное здание, административное, земельный участок, автомобили «КамАЗ», «УАЗ», автоприцеп, трубоукладчик, гусеничный экскаватор, прицеп бензовоза, универсальная дорожная машина. Супруга Ягафарова заработала 2,7 млн рублей, в ее собственности есть автомобиль «УАЗ». Ребенок народного избранника смог заработать 1,9 млн рублей, он является собственником трех земельных участков и жилого дома, второй ребенок задекларировал 3,85 млн рублей, на нем зарегистрировано два земельных участка и жилой дом.

Председатель комиссии по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов заработал почти 2,8 млн рублей. В декларации у него записана недвижимость в виде квартиры, гаража и овощной ямы. У его супруги две квартиры и земельный участок, она заработала 366 тыс. рублей.