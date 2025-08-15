Закрыть
Высокая текучесть кадров на госслужбе отмечается в Удмуртии

15:45, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
#Удмуртия\n#госслужащие\n#зарплата
Источник фото: unsplash.com (Josh Appel)
С 1 октября госслужащим республики проиндексируют оклады на 7,5%

Ижевск. Удмуртия. С 1 октября госслужащим и муниципальным служащим в Удмуртии проиндексируют оклады на 7,5%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что мера связана с необходимостью компенсировать рост цен на фоне инфляции, которая по итогам года ожидаемо составит 6-7%.

Решение об увеличении должностных окладов также связано с «высокой текучестью кадров в госсекторе». В регионе этот показатель достигает 21,4%.

«Кроме того, в госорганах республики остаются 292 открытые вакансии, а на муниципальном уровне не хватает 424 специалистов. Последний раз оклады чиновников повышали более года назад — в мае 2024 года», — говорится в сообщении.

