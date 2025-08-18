Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 23,3% работников зарабатывают больше средней зарплаты по России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По этому показателю республика оказалась на 38 месте среди регионов России. При этом в Удмуртии лишь 3,8% человек с зарплатой выше двух средних по стране.

«Основным показателем для ранжирования регионов в рейтинге стала доля работников с зарплатой выше среднероссийского уровня, скорректированного на региональные цены. Расчеты базировались на данных о среднемесячной заработной плате крупных и средних предприятий», — делятся эксперты методологией исследования.

Тройку лидеров рейтинга занимают северные регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, где выше среднего получают 66,5% человек, Чукотский автономный округ — 55,1%, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра — 52,7%.

На последнем месте в рейтинге по традиции находятся республики Северного Кавказа: Кабардино-Балкарская Республика, где доля работников с зарплатой выше средней составляет 8,1%, Чеченская Республика — 6,1%, Ингушетия — 6%.

«В ряде регионов, преимущественно занимающих нижние позиции рейтинга, доля «зарплат в конвертах» может быть весьма значительна. Таким образом, в данном случае может быть некоторое искажение статистики», — поясняют исследователи.