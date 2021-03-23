Фасад школы №55 в Ижевске приведут в порядок

В 18 школах и детских садах обновят окна, а в 15 образовательных учреждениях отремонтируют кровлю.

Ижевск. Удмуртия. В рамках проекта «Большой ремонт» в Ижевске отремонтируют кровлю в 15 образовательных учреждениях, а на 18 объектах обновят окна. Об этом написал на своей странице в соцсети глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Ремонт кровель получат школы: №№ 76, 34, 16, 59, 45, 69, 52, 72 и детские сады: №№ 106, 95, 22, 17, 213, 281, 287.

А окна заменят в школах: №№ 8, 58, 62, 67, 90 (в корпусе 1), в Лингвистическом лицее №25 (в корпусе 2) и детских садах: №№ 70, 184, 163, 150, 24, 39, 129, 156, 163 (в корпусе 2), 194 (в корпусе 1), 160 (в корпусах 1 и 2).

Также обновят фасад в школе №55. Планируется поставить вентфасад, это отделка внешних стен здания, состоящая из установленных на каркас отделочных материалов. «Да, в очередной раз будет вентфасад, но на данный момент это самый приемлемый вариант по соотношению цена\качество\внешний вид.», - отметил глава города. На эти работы планируется выделить 13,2 млн рублей.