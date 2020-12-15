Удмуртия получила 4,8 млрд рублей бюджетного кредита

Деньги выделены из федерального бюджета под 0,1% годовых.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получила бюджетный кредит на 4,8 млрд рублей. Как рассказал на сессии Госсовета республики глава региона Александр Бречалов, деньги поступили 14 декабря. Стоимость займа – 0,1% годовых. «Вопросы бюджета этого года мы закрываем», - отметил Александр Бречалов.

Кроме того, власти Удмуртии обратились к председателю правительства России за дополнительной финансовой поддержкой.