Министр строительства стал самым богатым членом правительства Удмуртии в 2019 году

Его доход составил более 7,3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Члены кабмина Удмуртии отчитались о своих доходах за 2019 год. Документ опубликован на сайте главы и правительства республики.

Председатель правительства Ярослав Семенов за прошлый год заработал более 4,3 млн рублей, его супруга – 135 тыс. рублей. Согласно декларации, в собственности у Семенова находятся земельный участок, жилой дом, доли в двух квартирах, мотоцикл «Кавасаки VN 1600 NOMAD». Жене председателя принадлежит автомобиль «Лексус RX270». В 2018 году Ярослав Семенов получил самый большой доход среди членов кабмина.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртии задекларировал доход в размере 2,8 млн рублей. В собственности у Александра Свинина нет ни квартиры, ни машины, однако в пользовании он имеет две квартиры, жилой дом, земельный участок. Супруга зампреда заработала 2,5 млн рублей, при этом в ее собственности есть доля в квартире, а также автомобиль «Мазда CX-5».

Вице-премьер Анатолий Строков в прошлом году заработал 3,4 млн рублей. Ему принадлежат две квартиры, автомобиль «КИА Спортедж».

Зампред правительства Анастасия Муталенко получила за прошлый год 2,3 млн рублей, её супруг – 4,9 млн рублей. Она является собственником доли в квартире. У семьи есть автомобиль «Ниссан Черри», зарегистрированный на мужа.

Руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов заработал чуть более 3 млн рублей, жена – 230 тыс. рублей. Автомобилей у них нет, в общей совместной собственности находится двухкомнатная квартира.

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России, зампред правительства Удмуртии Михаил Хомич задекларировал 4,6 млн рублей. В собственности у него есть две квартиры. Жена, которая заработала 1,2 млн рублей, владеет автомобилем «Рено Каптюр».

Самым состоятельным министром стал Дмитрий Сурнин, возглавляющий министерство строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Он заработал в 2019 году более 7,3 млн рублей, с учетом продажи имущества. Ему принадлежит жилой дом и земельный участок, а также моторная лодка «Казанка». В собственности жены находится автомобиль «ВАЗ 21074».

Начальник ГУ ветеринарии Удмуртии сообщил о доходе в размере 6,5 млн рублей, включая продажу имущества. В собственности Романа Габдрахманова есть квартира.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев заработал почти 4 млн рублей, учтены средства и от продажи имущества. В собственности он имеет автомобиль «Митсубиси Оутлэндер». Жена Горбачева заработала 1,8 млн рублей.

У министра соцполитики и труда Удмуртии в собственности есть квартира, а за прошлый год она заработала 3,1 млн рублей. Супруг получил 655 тыс. рублей, у него есть автомобиль «Опель Зафира».

Виктор Лашкарев, учитывая продажу имущества, получил 2,8 млн рублей. У него есть квартира, жилой дом, два земельных участка, в одном из которых он владеет долей. На Лашкарева зарегистрирован «Форд Фокус», «Ниссан Патфайндер». Супруга в прошлом году заработала 519 тыс. рублей.

Министр финансов Удмуртии в декларации указал доход в 2,4 млн рублей. Станислав Евдокимов имеет в собственности два садовых участка, дом, квартиру, баню, хозпростройку. Супруга Евдокимова заработала 1,5 млн рублей.

Михаил Тумин – министр экономики, зарегистрировал 2,394 млн рублей. У него есть доля в квартире, машина «КИА Спортедж». Доход жены составил почти 919 тыс. рублей.

Чуть меньше министра экономика заработал Денис Удалов – 2,335 млн рублей. У министра природных ресурсов есть доли в двух квартирах. Жена заработала 382 тыс. рублей, также у нее есть авто «Лэнд Крузер Прадо».

Владимир Соловьев, министр культуры, смог заработать более 2 млн рублей, жена – 1,7 млн рублей. В его собственности есть два земельных участка, квартира, «ВАЗ 2106» и мотоцикл «ИЖ П5».

Министр сельского хозяйства получила за весь прошлый год 1,988 млн рублей. Ольга Абрамова владеет квартирой.

Министр образования и науки Светлана Болотникова также заработала около 1,983 млн рублей, в собственности у неё есть две квартиры.

Исполняющий обязанности начальника ГУ по государственному надзору Удмуртии Евгений Поздеев заработал 1,950 млн рублей. В собственности у него находится квартира и автомобиль «Хендай Крета».

Министр информатизации и связи Тимур Меджитов заработал 1,938 млн рублей. У него есть две квартиры, кладовая, автомобиль «Митсубиси Оутлэндер».

Анна Боталова зарегистрировала в документе доход 1,903 млн рублей. У министра имущественных отношений есть квартира, доля в гараже и два авто – «Шкода Рапид» и «Шевроле Лачетти».

Лариса Буранова заработала, в свою очередь, 1,6 млн рублей. У министра нацполитики Удмуртии есть земельный участок, жилой дом, квартира, доля в квартире, а также машина «Опель Корса».

Также 1,6 млн рублей заработал министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский, его жена задекларировала свой доход в размере 3,3 млн рублей. Сам министр ездит на автомобиле «Инфинити FX50», жена владеет машинами «Аудио А8» и «Шкода Кодиак».

Доход главы Удмуртии Александра Бречалова вырос в 4 раза и составил 18,225 млн рублей.