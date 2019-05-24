Ярослав Семенов в 2018 году получил самый высокий доход среди членов правительства Удмуртии

Его доход составил почти 4,5 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Члены правительства Удмуртии, председатели комитетов и руководители агентств отчитались о своих доходах за 2018 год. Сведения опубликованы на официальном портале главы и правительства региона.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов заработал 4 479 980 рублей с учетом иных доходов. Ему принадлежит дачный земельный участок 15 соток, три доли в квартирах и мотоцикл КАВАСАКИ VN 1600 NOMAD. Супруга премьера сообщила о доходе в 62 411 рублей. Ей принадлежат дачный земельный участок, жилой дом, квартира, доля в квартире, машиноместо и автомобиль Lexus RX270.

Министр здравоохранения Игорь Титов с учетом доходов от продажи транспорта заработал 3 535 442,80 рублей. В его индивидуальной собственности находятся пять земельных участков сельскохозяйственного назначения по 20 соток каждый и доля одного участка в 10 соток. Также министру принадлежит «Тойота Ленд Крузер».

Заместитель председателя правительства Анатолий Строков с учетом иных доходов получил в 2018 году 3 490 252 рублей. Он владеет автомобилем KIA SPORTAGE (SL, SLS).

И.о. начальника ГУ по государственному надзору Евгений Поздеев заработал 3 223 016,65 рублей с учетом доходов от продажи квартиры. Он владеет квартирой и автомобилем Сhevrolet Niva.

Постоянный представитель главы Удмуртии при президенте Михаил Хомич задекларировал с учетом иных доходов 3 098 273 рублей. Ему принадлежит двухкомнатная квартира и автомобиль «МЕРСЕДЕС БЕНЦ GLA250». Жена вице-премьера заработала 3 828 092 рублей. Она владеет двухкомнатной квартирой и автомобилем «РЕНО Каптур».

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов заработал 2 763 653 рублей. Вместе с женой они владеют двухкомнатной квартирой.

Первый зампред правительства Александр Свинин задекларировал 2 678 399 рублей дохода. В собственности у него нет имущества. Жена вице-премьера заработала 623 888, ей принадлежит доля в квартире и автомобиль «МАЗДА СХ-5».

Вице-премьер Анастасия Муталенко заработала 2 656 429 рублей с учетом иных доходов. Ей принадлежит доля в трехкомнатной квартире. Супруг Муталенко сообщил о доходе в 4 017 387 рублей. Он владеет долей в жилом доме и автомобилем Nissan Chery.

Министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова получила в 2018 году 2 379 044,12 рублей. Совместно с супругом она владеет квартирой. Муж министра заработал 286 959,23 рублей. помимо квартиры ему принадлежат три земельных участка под строительство, жилой дом и квартира.

Министр финансов Станислав Евдокимов получил доход в размере 2 354 425,33 рублей. Ему принадлежат два земельных садовых участка, жилой дом, квартира, хозяйственная постройка и баня. Супруга Евдокимова задекларировала 1 080 742,26 рублей. Она владеет двумя садовыми участками и квартирой.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталья Гольцова с учетом продажи имущества заработала 2 307 492,80 рублей. Вместе с супругом она владеет квартирой. Также чиновнице принадлежат три подвала и автомобили Mersedes GL550, «ВАЗ 2112», «ЛАДА Ларгус» и «Форд-Транзит Бус». Муж Гольцовой заработал 184 301,46 рублей. Ему принадлежит доля в квартире, автомобиль «Фольксваген Поло» и прицеп.

Министр природных ресурсов Денис Удалов заработал 2 165 564,23 рублей, в том числе с учетом возмещения расходов. Ему принадлежат доли в двух квартирах. Жена министра сообщила о доходе в 25 066,30 рублей. Ей принадлежат доли в двух квартирах, гараж и Toyota Land Cruiser Prado.

Министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев заработал 1 999 650,84 рублей. Он владеет двумя квартирами, одна из которых находится в совместной собственности, жилым домом, земельным участком, автомобилями «Форд Фокус» и «Ниссан Патфайндер». Жена министра заработала 503 832,43 рублей. Ей принадлежат доли в земельном участке и доме, а также квартира.

Начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Айваз Марданшин заработал 1 916 563,34 рублей. Ему принадлежит доля в квартире и автомобиль Renault Megane. Супруге принадлежит квартира и доля в квартире.

Министр образования Светлана Болотникова задекларировала 1 799 723,06 рублей. Она владеет двумя квартирами.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев сообщил о доходе в 1 770 144,78 рублей. У него есть квартира и автомобиль «Мицубиси Outlander».

Министр культуры Владимир Соловьев задекларировал 1 764 414,16 рублей. У него имеется земельный участок под строительство, доля участка сельхозназначения, индивидуальная и совместная с членами семьи квартиры. В автопарке Соловьева «ВАЗ- 2106» и мотоцикл «ИЖ П5». Супруга министра заработала 416 338,55 рублей.

Министр имущественных отношений Анна Боталова заработала 1 749 648,91 рублей. У нее есть квартира, доля в гараже и два автомобиля - Chevrolet Lacetti и Skoda Rapid.

Председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Людмила Попова сообщила о доходе в 1 720 063,41 рублей. Ей принадлежат две квартиры и доля в квартире.

Министр национальной политики Лариса Буранова получила в 2018 году 1 672 869,96 рублей. Ей принадлежит земельный участок, жилой дом, квартира, доля в квартире и автомобиль Opel Corsa.

Министр экономики Михаил Тумин заработал 1 651 721,57 рублей. У него в собственности доля в квартире и автомобиль Skoda Octavia.

Министр сельского хозяйства Ольга Абрамова сообщила о доходе в 1 626 432,05 рублей. У нее в собственности находится квартира.

Министр информатизации и связи Тимур Меджитов заработал 1 618 365,57 рублей. Ему принадлежат две квартиры, одна из которых находится в совместной с супругой собственности, а также доля в кладовой и автомобиль Mitsubishi Outlander. Жена министра заработала 335 615,35 рублей. У нее есть доля в квартире.

Руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Юрий Перевозчиков задекларировал доход в 1 561 784,65 рублей. Ему принадлежит приусадебный участок и доля в квартире.

Начальник ГУ ветеринарии Роман Габдрахманов заработал 1 518 499,33 рублей. У него в собственности находятся две квартиры. Супруга получила доход в 201 980,75 рублей.

Председатель комитета по делам архивов Наталья Тойкина сообщила о доходе в 1 393 362,73 рублей. Ей принадлежит доля в квартире, автомобиль CHEVROLET KLAL (Epica), вместе с супругом она владеет еще одной квартирой. Муж Тойкиной с учетом доходов от продажи транспорта заработал 371 027,61 рублей. Ему принадлоежит автомобиль DAEWOO NEXIA.

Напомним, что по итогам 2017 года самый высокий доход был у министра спорта Натальи Гольцовой - 4 696 701,58 рублей.