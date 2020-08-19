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Доход главы Удмуртии за год вырос в 4 раза

08:50, 19 августа, 2020
Ксения Чернова
Доход главы Удмуртии за год вырос в 4 раза
08:50, 19 августа, 2020
Ксения Чернова
205
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#семья\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#доходы\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com/a.brechalov
205
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При подсчете была учтена продажа недвижимости.

Ижевск. Удмуртия. Доходы главы Удмуртии Александра Бречалова в 2019 году составили 18,225 млн рублей. Данные опубликованы на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В 2018 году руководитель региона заработал почти 4,54 млн рублей. Таким образом, доходы Бречалова выросли за год в 4 раза.

В документах отмечается, что при подсчете была учтена продажа недвижимости. В декларации говорится, что в собственности Бречалова есть квартира площадью 147,5 кв. м и автомобиль «Volkswagen 7HC Multivan». В 2018 году глава декларировал еще и половину доли в квартире площадью 149,5 кв. м и автомобиль «Volkswagen Multivan».

Доходы супруги Александра Бречалова выросли с 3,95 млн рублей в 2018 году до 14,578 млн рублей в 2019 году. В ее собственности имеются жилой дом в 80 кв. м и три земельных участка площадью 3592 кв. м, 1600 кв. м и 593 кв. м. Также в прошлом году у нее появилась квартира площадью 147,5 кв. м.

08:50, 19 августа, 2020
Ксения Чернова
205
0
#семья\n#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#доходы\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

 

 

 


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