В Удмуртии представили общественности проект бюджета на следующий год

По планам Минфина профицит должен составить 947,8 млрд рублей.
Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии представили общественности проект бюджета на 2019 год. По планам Минфина профицит должен составить 947,8 млрд рублей, однако на часть расходов фондирование еще найдено.
По словам министра финансов республики Станислава Евдокимова, доходная и расходная части бюджета ко второму чтению составят 73 и 72 млрд рублей соответственно. Подробнее в материале ИА «Сусанин»:
Сусанин / Миллиард пишем, два в уме - Статьи
Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 13 ноября, в Госсовете Удмуртии прошли общественные слушания, посвященные республиканской казне 2019 года. Одним из основных докладчиков был министр финансов республики Станислав Евдокимов, который рассказал, что по предварительным оценкам профицит составит около миллиарда рублей, однако вице-премьер правительства республики Анатолий Строков отметил, что, несмотря на оптимистический прогноз, властям необходимо будет изыскать дополнительно около 2 млрд рублей.