В Удмуртии представили общественности проект бюджета на следующий год

По планам Минфина профицит должен составить 947,8 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Госсовете Удмуртии представили общественности проект бюджета на 2019 год. По планам Минфина профицит должен составить 947,8 млрд рублей, однако на часть расходов фондирование еще найдено.

По словам министра финансов республики Станислава Евдокимова, доходная и расходная части бюджета ко второму чтению составят 73 и 72 млрд рублей соответственно. Подробнее в материале ИА «Сусанин»: