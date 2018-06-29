На покрытия для футбольных полей Удмуртия получит более 8 млн рублей

Всего из федерального бюджета регион получит 83,3 млн рублей на развитие спорта.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2019 году получит 83,3 млн рублей из федерального бюджета на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Так, более 19 млн рублей федерация направит на строительство малобюджетных физкультурно-оздоровительных комплексов, 50 млн рублей – на возведение региональных центров. На покупку искусственных покрытий для футбольных полей Удмуртия получит 8,2 млн рублей, а еще 6,1 млн рублей - на приобретение оборудования для спортшкол.

Отметим, в 2018 году по федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы» Удмуртия получила 51,5 млн рублей на строительство и 12,3 млн рублей на закупку спортивного оборудования и инвентаря.

26,5 млн рублей потратили на строительство ФОК в Ижевске на улице Молодежная, который в этом году планируется сдать.

25 млн рублей направили на 1 этап строительства регионального центра по лыжным гонкам в селе Шаркан.

Напомним, за счет средств бюджета Удмуртской Республики в 2018 года введены в эксплуатацию лыжная база в селе Малая Пурга. В настоящее время подходит к концу строительство стадиона и ФОК в селе Киясово, где в июле пройдут 27-е Республиканские летние сельские спортивнее игры.