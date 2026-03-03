Закрыть
Грузоподъёмность переправы «Сарапул — Борок» в Удмуртии снизилась 

10:00, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Сарапул\n#переправа\n#МЧС Удмуртии\n#весна
Источник фото: МЧС Удмуртии
Теперь она составляет 5 тонн.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии впервые с середины зимы снизилась грузоподъёмность переправы «Сарапул — Борок» до 5 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Отмечается, что выезжать на лёд вне специально оборудованных переправ строго запрещено. Вода может подниматься и выходить на поверхность, повышается хрупкость льда, не исключено образование трещин, предупреждают в МЧС.

Напомним, с 26 января грузоподъёмность переправы составляла 10 тонн.

