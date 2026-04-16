Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 апреля 2026 года зафиксировали ещё два ландшафтных пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Один из них произошёл в Ижевске на улице Ильфата Закирова. Горела сухая трава на площади 97 кв. метров. Второй пожар произошёл в Киясовском районе в селе Первомайский. Площадь его составила 40 кв. метров.

Напомним, первый ландшафтный пожар в Удмуртии в этом году был зафиксирован также 15 апреля в деревне Старый Чультем Завьяловского района.

Отметим, что с 17 апреля в республике вводится пожароопасный сезон. В зону риска вошёл 231 населённый пункт.