На улице Ильфата Закирова в Ижевске горела сухая трава

10:00, 16 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#ландшафтный пожар\n#трава
Источник фото: ИИ
Ещё одно такое возгорание произошло в селе Первомайский.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15 апреля 2026 года зафиксировали ещё два ландшафтных пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Один из них произошёл в Ижевске на улице Ильфата Закирова. Горела сухая трава на площади 97 кв. метров. Второй пожар произошёл в Киясовском районе в селе Первомайский. Площадь его составила 40 кв. метров.

Напомним, первый ландшафтный пожар в Удмуртии в этом году был зафиксирован также 15 апреля в деревне Старый Чультем Завьяловского района.

Отметим, что с 17 апреля в республике вводится пожароопасный сезон. В зону риска вошёл 231 населённый пункт.

