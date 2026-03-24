Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии резервы материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС накоплены в полном объёме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Таким образом республика вошла в число 12 субъектов РФ, полностью готовых к чрезвычайным ситуациям в части материальных ресурсов. В список также вошли Татарстан, Красноярский, Камчатский края, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская области, Ненецкий, Чукотский, а также Ханты-Мансийский автономные округа.

В целом по России в четвертом квартале 2025 года общий объем созданных материальных резервов на случай ЧС составил 20 миллиардов 869 миллионов рублей — 92% от планируемого объема.

За год было накоплено более 452 млрд рублей финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций.