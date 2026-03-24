Удмуртия оказалась в числе регионов, имеющих материальные ресурсы для ликвидации ЧС в полном объёме

10:10, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия оказалась в числе регионов, имеющих материальные ресурсы для ликвидации ЧС в полном объёме
10:10, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#ресурсы\n#ЧС
Источник фото: ИА «Сусанин»
99
0

Общий финансовый резерв на случай чрезвычайных ситуаций по стране достиг 452 млрд рублей в 2025 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии резервы материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС накоплены в полном объёме. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Таким образом республика вошла в число 12 субъектов РФ, полностью готовых к чрезвычайным ситуациям в части материальных ресурсов. В список также вошли Татарстан, Красноярский, Камчатский края, Кемеровская, Костромская, Саратовская, Тамбовская, Тюменская области, Ненецкий, Чукотский, а также Ханты-Мансийский автономные округа.

В целом по России в четвертом квартале 2025 года общий объем созданных материальных резервов на случай ЧС составил 20 миллиардов 869 миллионов рублей — 92% от планируемого объема.

За год было накоплено более 452 млрд рублей финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций.

10:10, 24 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МЧС Удмуртии\n#ресурсы\n#ЧС