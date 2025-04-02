Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска продолжили возмущаться появлению торговых объектов на месте бывшего сквера по улице Молодёжной, 82а. Неизвестный горожанин выложил фотографию в паблике «Ижевск», сопроводив её негодованием в адрес главы муниципалитета Дмитрия Чистякова.

«Дмитрий Александрович, осталось сортир поставить на ул. Молодёжная 80, 82.

Стройку закончили, мусор оставили, обустройство территории где?» — написал аноним.

Напомним, ранее в администрации города сообщили, что открытие магазина разливного пива на месте прежнего сквера не противоречит законодательству. Также в мэрии напомнили, что собственником была проведена компенсационная высадка деревьев. Теперь же рядом на месте детской площадки появились ещё два торговых киоска.

Отметим, что такое положение вещей не противоречит закону. Судя по публичной кадастровой карте, земельный участок с номером 18:26:030394:2686 находится в частной собственности и на нём разрешено размещать магазины, а также отдельно стоящие объекты торговли. Границы частной земли простираются вплотную до дороги между домами №№ 80 и 82 по улице Молодёжной.