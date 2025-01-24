Ещё 50 преступлений прошлых лет раскрыли следователи СК в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году следователи СК в Удмуртии раскрыли 50 преступлений прошлых лет. Как рассказал «Сусанину» 23 января первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Удмуртии Роман Широбоков, преступления были совершены с 1998 по 2010 годы.

Из полсотни дел три убийства, восемь — по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, еще три — против половой свободы и неприкосновенности. 36 — остальные составы, например, экономической направленности.

В рамках расследования анализируются старые уголовные дела, повторно допрашиваются подозреваемые, свидетели, а также на экспертизу вновь отправляются вещественные доказательства. Новые методы исследований позволяют это сделать даже спустя несколько лет.

Так, например, благодаря повторному допросу было раскрыто преступление, совершенное в 2007 году. Мужчина погиб от черепно-мозговой травмы. «Один из свидетелей давал показания, что к этому мужчине кто-то приезжал на белом автомобиле, имеющем транзитные номера. Тогда, в 2007 году, это детально не проверили. И сейчас установили, что такой автомобиль и такие номера просто не существовали. Мы делаем вывод, что этот свидетель дал тогда показания неправдивые. Соответственно, он делал себе алиби и остался свидетелем по уголовному делу. Продолжили с ним работу, его родственниками. В результате это преступление было раскрыто», — поделился Роман Широбоков.