Жителя Удмуртии заподозрили в мошенничестве под предлогом организации концертов

Ижевск. Удмуртия. Полиция в Ижевске задержала подозреваемого в мошенничестве под предлогом организации концертов на сумму более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, с июля 2015 года по декабрь 2016 года подозреваемый, пользуясь доверительным отношением своих знакомых, просил одолжить ему деньги под предлогом организации концертов артистов, выступающих на территории Ижевска. При этом с каждым из потерпевших мужчина заключал договор займа под высокий процент. В последующем взятые на себя обязательства подозреваемый не исполнил, а деньги израсходовал на личные нужды.

Подозреваемого поместили в СИЗО. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.