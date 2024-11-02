Два человека погибли в ДТП на трассе в Алнашском районе

Алнаши. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Алнашском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 2 ноября на 387 км трассы Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к Ижевску, М-12 «Восток» женщина 1994 года рождения за рулём «Фольксваген» не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с едущим впереди автомобилем «Датсун» под управлением девушки 1998 года рождения. Из-за толчка японский автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, за рулём которого находился мужчина 1972 года рождения.

В результате аварии водитель «Датсуна» и её пассажир — женщина 1976 года рождения — скончались.

Движение на участке регулируется сотрудниками ГАИ. Обстоятельства и причины трагедии уточняются.

Напомним, ранее в Игринском районе столкнулись два грузовика. Кроме того, на участках федеральной трассы в Удмуртии ввели ограничение для движения грузовиков.