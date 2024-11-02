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Два грузовика столкнулись на трассе в Игринском районе 2 ноября

10:44, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Два грузовика столкнулись на трассе в Игринском районе 2 ноября
10:44, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
304
0
#Удмуртия\n#Игра\n#ДТП\n#авария\n#грузовики\n#Госавтоинспекция
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Движение временно ограничено, рекомендуется выбирать пути объезда.

Игра. Удмуртия. Столкновение двух грузовиков произошло 2 ноября на трассе в Игринском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Водителя грузового автомобиля «Скания» занесло на дороге, из-за чего он вылетел на встречку и врезался в грузовик «Вольво». Оба водителя автомобилей, мужчины 1982 и 1984 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение по дороге затруднено, водителям рекомендуют искать пути объезда до устранения последствий ДТП.

10:44, 02 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
304
0
#Удмуртия\n#Игра\n#ДТП\n#авария\n#грузовики\n#Госавтоинспекция