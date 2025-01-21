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Два человека пострадали в аварии на трассе Сарапул-Ижевск

19:00, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Два человека пострадали в аварии на трассе Сарапул-Ижевск
19:00, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили
Источник фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
66
0

Грузовик наехал на автомобиль и двух пешеходов.

Сарапул. Удмуртия. В результате ДТП на трассе Сарапул-Ижевск пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Авария произошла 21 января около 15:57 в Сарапульском районе. 38-летний водитель грузового автомобиля «Фрейтлайнер» наехал на остановившийся «Киа Рио» и двух мужчин 35-ти и 62-х лет. Отмечается, что они стояли проезжей части у своих машин, так как ранее попали в аварию.

В результате ДТП 62-летний пешеход и 27-летний пассажир автомобиля «Киа Рио» получили травмы. Их госпитализировали. 

19:00, 21 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
66
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили