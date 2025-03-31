Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии представители таксомоторного бизнеса выступили против законопроекта № 481272-8 о локализации автомобилей в таксопарках. Соответствующее обращение появилось в распоряжении редакции.

Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, предусматривает локализацию таксопарка в сфере такси. Однако, по мнению участников рынка, это может привести к негативным последствиям как для пассажиров, так и для всей отрасли.

«Законопроект разработан в целях предоставления субъектам Российской Федерации права устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортного средства, используемого в качестве легкового такси», – сообщается в пояснительной записке.

Целью закона является развитие отечественного автомобилестроения, а также стимулирование иностранных производителей локализовывать свои производства в России.

«Принятие закона позволит поддержать отечественный автопром и создать дополнительные условия для его развития, появления новых рабочих мест. Надо помогать своим, российским производителям и сделать все, чтобы автомобилестроение в нашей стране стало успешной, конкурентной отраслью промышленности», – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Баллы будут выставляться аналогично норме о допуске автомобилей к участию в госзакупках. Предполагается, что внесение этого изменения обеспечит дополнительный спрос на отечественные машины со стороны отрасли такси.

В Общественном Совете по развитию такси в Удмуртии опасаются того, что у отечественных автопроизводителей сохраняется зависимость от иностранных комплектующих, сбои в поставках которых могут привести к дефициту автомобилей.

Помимо этого заявляется, что отечественные автомобили, по оценкам таксопарков, хуже подходят для коммерческого использования, чаще ломаются и требуют технического обслуживания, имеют проблемные узлы, что в совокупности снижает рентабельность бизнеса. При этом отмечается, что отечественные автомобили итак занимают лидирующие позиции в отрасли такси.

«Сегодня российский автопром предлагает модели, ориентированные на бытовое, семейное использование, они не соответствуют требованиям профессионального сегмента с высокой эксплуатационной нагрузкой. Кроме того, в существующей линейке моделей, нет способных заменить автомобили бизнес-класса, и эта услуга может вовсе исчезнуть с рынка», – сообщают в Совете.

Однако в пояснительной записке законопроекта дополнительно обозначается, что требование о локализации нецелесообразно применять к автомобилям, которые используются для пассажирских перевозок повышенной комфортности, так как в данной категории нет отечественных аналогов.

Также подчёркивается, что закон не имеет обратной силы и, соответственно, не будет обязывать менять иностранные автомобили, которые уже находятся в эксплуатации.

В случае принятия законопроекта, перевозчики опасаются, что это приведёт к снижению конкуренции автопроизводителей и негативно отразится на темпах технологического развития. Также подобные меры могут привести к повышению стоимости поездок и снижению доступности легального такси для пассажиров.

«Удмуртские перевозчики просят пересмотреть законопроект и исключить из него положения о локализации. Вместо ограничений они предлагают стимулировать спрос на отечественные автомобили за счёт субсидий, льготных программ и повышения надежности моделей. Представители отрасли выразили готовность к диалогу и предлагают провести открытое совещание с участием региональных органов власти и общественности», – подытоживает Общественный Совет в обращении.

Составители законопроекта при этом считают, что принятие поправок в федеральный закон не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий.