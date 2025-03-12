Ижевск. Удмуртия. Некоторые автовладельцы оставляют свои машины на всю зиму, другие — на более короткий срок, например, на пару месяцев. Такой простой может негативно сказаться на состоянии автомобиля и привести к различным проблемам в будущем. Мнением автоэксперт поделился с «МИР24».

В первую очередь страдает аккумуляторная батарея, которая постепенно теряет заряд. Полная разрядка может произойти уже через несколько недель. В таком случае для запуска двигателя потребуется либо «прикурить» от другого аккумулятора, либо приобрести новую батарею.

Также у автомобиля, который долгое время стоит без движения, могут деформироваться шины. По словам эксперта, деформированные покрышки изнашиваются неравномерно и даже могут лопнуть во время эксплуатации.

Технические жидкости, такие как моторное и трансмиссионное масло, тормозная жидкость и жидкость гидроусилителя руля, теряют свои свойства при длительном простое. Это может привести к коррозии деталей двигателя, тормозной системы и других узлов.

Кроме того, топливная система может пострадать из-за конденсата и загрязнений, скапливающихся в бензобаке. У автомобилей с инжекторной системой подачи топлива часто засоряются форсунки, что приводит к трудностям с запуском двигателя, рывкам и дерганию во время движения.

Резиновые детали, такие как шланги, сальники и уплотнительные кольца, также страдают от отсутствия движения. Трещины на этих элементах могут вызвать утечку масла, антифриза или тормозной жидкости. Кроме того, тормозные колодки при длительном простое могут закиснуть, что потребует их полной замены.

Эксперт также указал на то, что длительный простой на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности негативно влияет на кузов автомобиля. Это может привести к коррозии деталей кузова и подвески, а также появлению плесени и неприятного запаха в салоне.