Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Азина и Областной машина столкнулась со скорой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

ДТП произошло 4 февраля около 08:00 напротив дома №149 на улице Азина. На регулируемом перекрёстке столкнулись «ВАЗ-2107» и скорая помощь, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Отмечается, что отечественной машиной управлял мужчина 1979 года рождения, а автомобилем скорой помощи — водитель 1969 года рождения.

В результате аварии машины получили механические повреждения. Никто не пострадал. Пациентов в спецтранспорте не было.