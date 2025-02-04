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На перекрёстке улиц Азина и Областной в Ижевске «ВАЗ» столкнулся со скорой помощью

15:23, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На перекрёстке улиц Азина и Областной в Ижевске «ВАЗ» столкнулся со скорой помощью
15:23, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили\n#скорая помощь
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Спецмашина ехала к пациенту со включенным звуковым сигналом и проблесковыми маячками.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на перекрёстке улиц Азина и Областной машина столкнулась со скорой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

ДТП произошло 4 февраля около 08:00 напротив дома №149 на улице Азина. На регулируемом перекрёстке столкнулись «ВАЗ-2107» и скорая помощь, которая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. 

Отмечается, что отечественной машиной управлял мужчина 1979 года рождения, а автомобилем скорой помощи — водитель 1969 года рождения. 

В результате аварии машины получили механические повреждения. Никто не пострадал. Пациентов в спецтранспорте не было. 

15:23, 04 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#автомобили\n#скорая помощь